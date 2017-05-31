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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

В Челябинске школьник в капюшоне попал под колесо маршрутки

В Челябинске школьник в капюшоне попал под колесо маршрутки

В Челябинске подросток «нырнул» под микроавтобус.

Как сообщили РИА в отделе пропаганды ГИБДД Челябинска, в минувший вторник в Ленинском районе города 13-летний школьник спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Подросток резко вышел на проезжую часть в тот момент, когда загорелся зеленый сигнал светофора. Дорогу школьник переходил вне зоны действия пешеходного перехода, более того, на нем был надет капюшон, поэтому обзор у подростка оказался весьма ограниченным. Совокупность всех этих факторов и привела к тому, что мальчик не заметил двигавшуюся маршрутку.

Водитель автобуса заметил юного пешехода и даже предпринял экстренные меры, однако избежать аварии не сумел – передняя часть маршрутки прошла мимо пешехода, однако сам он угодил под заднее колесо транспортного средства. Это происшествие имело место в начале седьмого вечера в районе улицы Гагарина, недалеко от дома номер 3.

В результате школьник получил ушиб ноги и был направлен на амбулаторное лечение. Инспекторам же предстоит изучить записи камер видеонаблюдения и провести проверку в рамках административного дела, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение.

Челябинск, Олег Кирьянов

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