Южноуральским разбойникам, пытавшимся взорвать криминального авторитета и похитить сообщника, дали 14,5 лет «строгача»

Публикации за 31.05.17

Трех жителей Аши осудили за серию тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, два братав 28 и 40 лет, а также их сообщник – 35-летний южноуралец признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в вымогательстве с применением насилия, в организации приготовления убийства и похищения человека, в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества путем поджога, с причинением значительного ущерба.

В суде установлено, что в декабре 2010 года житель Аши, решив навредить своему неприятелю, подговорил родного брата, а также еще двух мужчин проучить обидчика. Организатор привез компанию к дому потенциальной жертвы, раздал всем металлические прутья, маски для лица и велел ожидать в подъезде. В это время сам постучался в квартиру к знакомому, обманом вывел его на лестничную клетку, где мужчину жестоко избили, не менее 7 раз ударив по голове. Впоследствии нападавшие скрылись.

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А в январе 2011 года старший из братьев-разбойников вымогал деньги и имущество у другого своего знакомого. Поводом для рэкета стал отказ приятеля убить местного криминального авторитета. В результате потерпевшему был причинен ущерб в размере 350 тысяч рублей.

Спустя еще несколько месяцев к расправе над авторитетом путем уговоров и угроз криминальная семейка привлекла знакомого, участвовавшего в подъездной разборке. Также к делу подключился пострадавший от вымогательства знакомый. Киллеров снабдили гранатами и огнестрельным оружием, однако в последний момент наемники отказались от опасной затеи и план провалился.

В том же году младший брат по указанию старшего вместе с сообщником поджег на стоянке два автомобиля.

Последующие несколько лет разбойники практически не светились. Причиной тому стали возбужденные в отношении мужчин уголовные дела сразу по нескольким преступлениям, в результате чего они залегли «на дно».

Однако в марте 2014 года подозреваемые узнали, что их сообщник задержан, более того, мужчина активно сотрудничает со следствием, дает признательные показания.

Братья решили похитить «сдавшего» их приятеля: договорились с челябинскими бандитами, дали им указания, обеспечили автомобилем, частично заплатили вознаграждение, однако как и покушение на авторитета, план с треском провалился: внезапно наемники отказались.

В судебном заседании браться свою вину не признали. В свою очередь, их подельник сознался в поджоге авто и нападении на мужчину в подъезде.

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у каждого подсудимого на иждивении малолетних детей. Отягчающим обстоятельством явился поджог автомобилей группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, младший брат ранее уже привлекался к ответственности за подготовку к похищению человека.

Суд приговорил старшего из братьев к 7 годам лишения свободы, младшему назначил наказание в виде 7,5 лет тюрьмы. Оба будут отбывать срок в колонии строгого режима. Изобличившего их сообщника суд приговорил к 4 годам условного заключения с испытательным сроком 4,5 года.

Кроме того, в качестве дополнительного наказания осужденным назначено ограничение свободы на 1 год 8 месяцев, 1,5 года и год соответственно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Юлия Димова

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