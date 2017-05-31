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Челябинск

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Публикации за 31.05.17

Челябинский областной аптечный склад поймали на закупке таинственного авто за 5,5 миллиона рублей

Челябинский областной аптечный склад поймали на закупке таинственного авто за 5,5 миллиона рублей

Общественники Челябинска усомнились в необходимости для нужд госпредприятия дорогостоящего легкового авто.

Как сообщили РИА в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, сомнительную закупку обнаружили активисты проекта «За честные закупки».

Акционерное общество «Областной аптечный склад», на 100% принадлежащее правительству Челябинской области, взяло в финансовую аренду (лизинг) легковой автомобиль общей стоимостью почти 5,5 миллиона рублей. Причем договор был подписан до публикации извещения о намерении взять в лизинг дорогой легковой автомобиль. При этом общественники отметили, что, судя по графику платежей, уже внесен аванс – более 2,2 миллиона рублей, остальные платежи скрыты.

«Договор был заключен 7 апреля 2017 года, а извещение опубликовано в системе только через пять дней. На наш взгляд, руководство госкомпании фактически уклонилось от проведения конкурсных процедур, сообщив лишь о свершившемся факте. Возникает ощущение что для заказчика выполнение требований закона – формальность, которая только усложняет работу, хотя на самом деле призвана повысить прозрачность сделок и эффективность затрат», – сообщил эксперт проекта «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

Кроме того, закупка совершена у единственного поставщика, что согласно Положению о закупках самой компании вызывает ряд вопросов в целесообразности выбора именно такой процедуры. В материалах также не указаны требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам товара.

«Имеющаяся в открытом доступе контрактная документация не содержит порядка формирования цены. Так же, в самом договоре нет информации о том, какой именно автомобиль берется в лизинг за почти 5,5 миллиона рублей. В информационной системе в сфере госзакупок также не размещено Приложение №1, в котором согласно заключенному договору и указывается конкретное имущество, его характеристики. Соответственно, нет ясности, на какой именно автомобиль подопечные министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области намерены потратить деньги. Целесообразна ли эта покупка, эффективна ли она по финансовым тратам, соблюдены ли принципы рыночной конкуренции?», – интересуется Денисов.

Эти вопросы эксперты проекта «За честные закупки» намерены задать единственному акционеру предприятия – министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области. Также общественники написали обращение в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку данной закупки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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