Челябинский областной аптечный склад поймали на закупке таинственного авто за 5,5 миллиона рублей

Публикации за 31.05.17

Общественники Челябинска усомнились в необходимости для нужд госпредприятия дорогостоящего легкового авто.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта, сомнительную закупку обнаружили активисты проекта «За честные закупки».

Акционерное общество «Областной аптечный склад», на 100% принадлежащее правительству Челябинской области, взяло в финансовую аренду (лизинг) легковой автомобиль общей стоимостью почти 5,5 миллиона рублей. Причем договор был подписан до публикации извещения о намерении взять в лизинг дорогой легковой автомобиль. При этом общественники отметили, что, судя по графику платежей, уже внесен аванс – более 2,2 миллиона рублей, остальные платежи скрыты.

«Договор был заключен 7 апреля 2017 года, а извещение опубликовано в системе только через пять дней. На наш взгляд, руководство госкомпании фактически уклонилось от проведения конкурсных процедур, сообщив лишь о свершившемся факте. Возникает ощущение что для заказчика выполнение требований закона – формальность, которая только усложняет работу, хотя на самом деле призвана повысить прозрачность сделок и эффективность затрат», – сообщил эксперт проекта «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

Кроме того, закупка совершена у единственного поставщика, что согласно Положению о закупках самой компании вызывает ряд вопросов в целесообразности выбора именно такой процедуры. В материалах также не указаны требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам товара.

«Имеющаяся в открытом доступе контрактная документация не содержит порядка формирования цены. Так же, в самом договоре нет информации о том, какой именно автомобиль берется в лизинг за почти 5,5 миллиона рублей. В информационной системе в сфере госзакупок также не размещено Приложение №1, в котором согласно заключенному договору и указывается конкретное имущество, его характеристики. Соответственно, нет ясности, на какой именно автомобиль подопечные министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области намерены потратить деньги. Целесообразна ли эта покупка, эффективна ли она по финансовым тратам, соблюдены ли принципы рыночной конкуренции?», – интересуется Денисов.

Эти вопросы эксперты проекта «За честные закупки» намерены задать единственному акционеру предприятия – министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области. Также общественники написали обращение в прокуратуру с просьбой дать юридическую оценку данной закупки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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