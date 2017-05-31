Южноуральский бизнесмен получил срок за развращение школьниц и полицейских

Публикации за 31.05.17

В Челябинской области вынесли приговор мужчине, обвиняемому в надругательстве над малолетними и подкупе полицейских.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Усть-Катавского городского суда, преступления были совершены с сентября по ноябрь 2016 года. Именно тогда три школьницы 12-13 лет познакомились с предпринимателем пенсионного возраста, владельцем местной автозаправки.

В процессе общения зрелый друг водил подростков в сауну, давал им деньги на карманные расходы, в обмен неоднократно совершал в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера.

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Факты надругательства над школьницами вскрылись после того, как родители одной из девочек стали расспрашивать ее о подозрительном телефонном собеседнике. Узнав, с кем вечерами разговаривает дочь, родственники подростка обратились в правоохранительные органы.

Бизнесмена вызвали на допрос, он все отрицал, после чего пришел к родителям девочки домой и предложил им за вознаграждение забрать составленное на него заявление. Возмущенные родители выгнали похотливого бизнесмена из дома. Вконец отчаявшись, мужчина вернулся в полицейский участок и передал начальнику ОМВД 30 тысяч рублей, перед этим попросив его не возбуждать уголовное дело. Полицейский сообщил о случившемся сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Коммерсанта скрутили.

Сегодня Усть-Катавский городской суд признал мужчину виновным в совращении малолетних и покушении на дачу взятки сотруднику полиции в обмен на сокрытие преступления. Обвиняемому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 450 тысяч рублей.

Также в пользу трех потерпевших суд взыскал с бизнесмена 850 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Челябинск, Юлия Димова

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