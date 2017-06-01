Четверг, 1 июня 2017, 12:06 мск

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В Челябинске на три недели ограничили движение на оживленной автостраде в районе ЧТЗ

В Челябинске на три недели ограничили движение на оживленной автостраде в районе ЧТЗ

На оживленной дороге в Тракторозаводском районе Челябинске движение ограничили почти на 3 недели.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, ограничение движения связано с реконструкцией участка теплотрассы.

Из-за ремонтных дорог движение автотранспорта будет осложнено на участке улицы Танкистов от улицы Первой Пятилетки до проспекта Ленина с 8 часов 1 июня до 20 часов 19 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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