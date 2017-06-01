Челябинцы мечтают, чтобы их дети сбежали из города

Челябинцы не хотят, чтобы их дети жили на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лишь каждый четвертый челябинец хочет, чтобы его дети жили на Южном Урале. Таковы результаты опроса, проведенного социологами Челябинского филиала РАНХиГС.

В ходе исследования специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии узнали мнение горожан о желаемом месте жительства для их ребенка.

Самым популярным ответом среди респондентов стал выбор будущего для своих детей в Челябинске. Однако лидерство столицы Южного Урала весьма бледно: в качестве желаемого места жительства своего ребенка его указали лишь 22,6% участников опроса. В большей степени в этой группе представлены мужчины и горожане со средним уровнем материальной обеспеченности. При этом социологи сами признаются, что не представляют, почему челябинцы сделали такой выбор.

Что касается других муниципалитетов Южного Урала, то их предпочли бы для своих отпрысков 5,2% горожан. Таким образом, всего о жизни чад в Челябинской области мечтают 27,8% респондентов.

Жить за границей желают своим детям 16,2% челябинцев. Чаще остальных этот вариант ответа выбирали молодые респонденты – в возрасте от 18 до 30 лет и горожане среднего возраста – от 31 до 50 лет. Что касается материального положения данной группы опрошенных, здесь можно отметить «соседство контрастов»: представлены как люди с уровнем доходов выше среднего, так и те, кому денег хватает только на питание.

В другом крупном городе (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) хотели бы видеть своих детей в будущем 14,8% опрошенных. В основном это женщины, респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, и те, кто имеет высшее образование. При этом чаще всего в разговоре с интервьюерами упоминались города юга России – Сочи и Краснодар.

Небольшой город России в качестве места жительства для своего ребенка предпочли 8,2% челябинцев – как правило, так отвечают респонденты старше 50 лет, с крайне низким уровнем материальной обеспеченности.

Что касается городов федерального значения, то их в качестве желаемого для детей места жительства назвали более 10% опрошенных: Санкт-Петербург – 7,6% горожан, а Москву – 4,4%. Социально-демографические характеристики респондентов, выбравших эти варианты ответов, практически одинаковые и, что интересно, эти города для своих детей чаще остальных выбирают жители Челябинска с крайне низким уровнем материального достатка, отвечающие «живем за гранью бедности, денег не хватает даже на питание».

Интересным представляется и тот факт, что Москву обошел вариант ответа «в сельской местности на территории России» (7,2%). Отправить жить «на село» своего ребенка чаще других мечтают мужчины, жители города старше 50 лет, с уровнем материального положения ниже среднего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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