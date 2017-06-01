Установщики счетчиков попали под прицел Челябинского УФАС

Недобросовестным установщикам счетчиков из Челябинска грозит административка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольное ведомство открыло дело в отношении компании, занимающейся заменой счетчиков, в связи с рекламой, очень похожей на извещения от коммунальных служб.

В течение определенного времени в Челябинске распространялись рекламные листовки с довольно сомнительной информацией о необходимости выполнить замену приборов учета потребления воды. Организация с названием «Водоканал-Сервис» призывала горожан исполнить требования законодательства об установке приборов учета потребления горячей и холодной воды. На объявлениях компании также были указаны номера телефонов для оформления заявок на установку счетчиков.

Бдительные граждане, заметив в рекламе неладное, решили написать заявление в ФАС. Антимонопольная служба установила, что реклама по различным элементам ее оформления и стилю изложения представленной информации во многом похожа на извещения, которые собственники жилых квартир получают от коммунальных служб.

В рекламе компании «Водоканал-Сервис», как и в квитанциях ресурсоснабжающих предприятий, присутствовал штрих-код, ссылки на нормативные документы, информация об ответственности за неисполнение требований закона, то есть, отличить их от настоящих квитанций и извещений было довольно сложно.

Увидев в такой рекламе признаки нарушения закона о рекламе, УФАС приняла решение возбудить в отношении компании дело, рассмотрение которого назначено на конец текущего месяца.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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