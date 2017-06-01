Магнитогорским маршрутчикам припомнят февральское повышение цен

Антимонопольщики занялись февральским повышением цен на проезд в магнитогорских маршрутках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, ведомство возбудило дело по признакам нарушения Закона о защите конкуренции в отношении индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки на маршрутных такси в Магнитогорске.

По предварительной информации, четыре перевозчика в конце февраля-начале марта 2017 года синхронно повысили расценки на проезд в маршрутных такси города с 20 до 25 рублей. По данным Челябинского УФАС России, повышение произошло на маршрутах №13, №15, №22, №50, №48, №40, №55, №47, №33, №37, №56. Увеличение цен на 11 маршрутах стало причиной для обращений мэрии Магнитогорска и трех горожан с заявлениями на действия перевозчиков в Челябинское УФАС.

По мнению антимонопольной службы, индивидуальные предприниматели могли заключить соглашение, направленное на повышение платы за проезд. Такое антиконкурентное поведение соответствует экономическим интересам всех участников картеля и, в конечном счете, должно привести к дополнительной прибыли.

На скоординированность действий перевозчиков указывают уведомления, направленные ими в администрацию Магнитогорска в один день – 27 февраля 2017 года, отмечают в антимонопольном ведомстве.

«Перевозчики, являющиеся конкурентами на рынке, в одно время установили одинаковую цену на проезд сразу по нескольким маршрутам. Таким образом, предприниматели не стремились к привлечению пассажиров на свои маршруты с предложением наиболее выгодной цены, что свойственно для конкурентного рынка, но и лишили потребителей такого выбора», – подчеркнули в УФАС.

Рассмотрение дела назначено на 3 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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