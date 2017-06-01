Челябинец, избивший терапевта, отделался штрафом

Суд прекратил уголовное дело в отношении челябинца, набросившегося на участкового врача.

Как уже сообщало РИА «Новый День», инцидент произошел 12 апреля в Курчатовском районе. Участковый врач-терапевт приехала на вызов к молодой девушке, заболевшей ОРВИ. На пороге квартиры вместе с отцом пациентки медика встретил агрессивный пес породы алабай. Врач попросила на время осмотра убрать собаку либо надеть на нее намордник.

В ответ глава семейства ударил терапевта в грудь и по голове, после чего вытолкал за дверь. Медики диагностировали у коллеги закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы. Пострадавшая обратилась в полицию.

По факту умышленного причинения вреда здоровью на папашу-дебошира завели уголовное дело. В ходе следствия обвиняемый возместил потерпевшей материальный ущерб и причиненный моральный вред. В результате мировой судья судебного участка №5 Курчатовского района вынес постановление о прекращении уголовного дела. Избившему врача мужчине выписан судебный штраф в размере 7 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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