В Челябинской области 70-летний бесправник на тракторе сбил 10-летнюю школьницу

Южноуральский пенсионер сбил на тракторе 10-летнюю девочку.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе по пропаганде ГИБДД МО МВД «Южноуральский», инцидент произошел 31 мая в селе Мордвиновка Увельского района области.

72-летний местный житель, не имея водительских прав, забрался на трактор и начал его поворачивать, не убедившись при этом в безопасности маневра. В итоге мужчина совершил наезд на находившуюся на проезжей части 10-летнюю школьницу. Сбив ребенка, пенсионер скрылся с места происшествия. Девочка с тяжелыми травмами госпитализирована в Южноуральскую городскую больницу, а впоследствии перевезена в детскую областную клиническую больницу.

Южноуралец уже привлечен к административной ответственности за оставление места ДТП и вождение без водительских прав. По факту инцидента начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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