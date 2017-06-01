В Челябинске на три дня закроют движение трамваев до вокзала

В Челябинске движение трамваев в сторону железнодорожного вокзала закроют до воскресенья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, временное ограничение связано с проведением работ по устранению аварии на теплотрассе на перекрестке улиц Цвиллинга и Орджоникидзе.

Движение трамваев в направлении конечного пункта «Завод им. Колющенко» будет закрыто с 00:40 пятницы, 2 июня до 12 часов 4 июня.

Трамваи будут направлены до Центра. Схема движения будет организовано следующим образом:

– № 3 «ЧМК – ул. Кирова – ул. Российская – ЧМК»;

– № 5 «ЧЭМК – ул. Труда – ул. Маркса – ЧЭМК»;

– № 8 «ул. Чистопольская – ул. Маркса – ул. Труда – ул. Чистопольская»;

– № 16 « ул. Чичерина – ул. Российская – ул. Маркса – ул. Чичерина».

Движение трамваев маршрута № 7 «Завод им. Колющенко – ЧГРЭС» на период закрытия приостанавливается.

Пассажиров просят учитывать изменения и заранее планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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