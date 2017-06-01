На Южном Урале более полутора тысяч детей пострадали от укусов клещей

В Челябинской области из 1,5 тысяч напавших на людей паразитов инфицировано более 10%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, по данным еженедельного мониторинга на 26 мая в медицинские учреждения обратились 5 тысяч 766 пострадавших от укусов паразитов. Среди южноуральских детей количество жертв кровососущих превысило 1,5 тысячи.

Еще столько же клещей специалисты исследовали на наличие инфекций. В результате 3,3% насекомых оказались заражены вирусом клещевого энцефалита, еще 7,7% – возбудители боррелиоза. Число южноуральцев, госпитализированных с подозрением на клещевые инфекции, в Роспотребнадзоре не уточняют.

Напомним, в середине мая с подозрением на клещевой энцефалит в больницы Челябинской области поступили 27 человек, включая 4 детей, 3 подростков и 1 привитого южноуральца.

Еще у двух жителей Миасса диагностирована болезнь Лайма (клещевой боррелиоз).

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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