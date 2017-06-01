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Челябинская наркодилерша пыталась избежать тюрьмы, «вспомнив» о больной матери

Челябинская наркодилерша пыталась избежать тюрьмы, «вспомнив» о больной матери

Осужденная за сбыт наркотических средств жительница Челябинска, пыталась избежать тюремного заключения, ссылаясь на плохое здоровье пожилой матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, первый приговор по делу челябинки был вынесен в марте этого года. Металлургический районный суд Челябинска приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, признав ее виновной в покушении на сбыт наркотиков.

Судом и следствием было установлено, что в сентябре минувшего года женщина, находясь в исправительном учреждении города Челябинска на свидании, пыталась сбыть осужденному наркотические вещества общей массой 0,33 грамма, но была задержана стражами порядка. Свою вину женщина признала полностью и призналась, что систематически бывала у своего знакомого осужденного на длительных свиданиях и по его просьбе принесла в учреждение наркотик.

Горожанка оспорила приговор в вышестоящей судебной инстанции. В своей жалобе она просила прекратить уголовное преследование за отсутствием состава преступления. При этом женщина ссылалась на плохое состояние здоровья ее пожилой матери, а также наличие у нее самой сложных хронических заболеваний. Рассмотрев жалобу осужденной, апелляционная инстанция признала ее доводы необоснованными и оставила приговор районного суда без изменений.

Челябинск, Олег Кирьянов

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