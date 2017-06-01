Четверг, 1 июня 2017, 14:58 мск

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Челябинск

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В Челябинске многоэтажку оцепили из-за подозрительного предмета

В Челябинске многоэтажку оцепили из-за подозрительного предмета

Жителей челябинской многоэтажки эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Как передает корреспондент РИА , один из жилых домов по улице Косарева сегодня был оцеплен сотрудниками силовых ведомств.

Поводом для такого переполоха послужила брошенная в подъезде дома сумка, которая была замечена уборщицей. Женщина из любопытства заглянула внутрь и заметила там предмет, по ее мнению, похожий на взрывное устройство, пишет «31tv». Сразу после этого жильцы обратились в полицию.

Прибывшие к месту происшествия стражи порядка попросили жильцов дома покинуть свои квартиры и отойти от здания на безопасное расстояние. Подробности и обстоятельства этого происшествия, а также информация о судьбе найденного в сумке предмета пока не сообщаются.

Челябинск, Олег Кирьянов

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