В Челябинске многоэтажку оцепили из-за подозрительного предмета

Жителей челябинской многоэтажки эвакуировали из-за подозрительного предмета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», один из жилых домов по улице Косарева сегодня был оцеплен сотрудниками силовых ведомств.

Поводом для такого переполоха послужила брошенная в подъезде дома сумка, которая была замечена уборщицей. Женщина из любопытства заглянула внутрь и заметила там предмет, по ее мнению, похожий на взрывное устройство, пишет «31tv». Сразу после этого жильцы обратились в полицию.

Прибывшие к месту происшествия стражи порядка попросили жильцов дома покинуть свои квартиры и отойти от здания на безопасное расстояние. Подробности и обстоятельства этого происшествия, а также информация о судьбе найденного в сумке предмета пока не сообщаются.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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