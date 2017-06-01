На Южный Урал придет тридцатиградусная жара

В Челябинской области потеплеет до +30.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конец недели будет на Южном Урале дождливым и теплым. Таковы данные Челябинского ЦГМС.

В пятницу, 2 июня, днем столбик термометра в отдельных районах достигнет отметки +30 градусов Цельсия. Нижний диапазон ограничится 25 градусами тепла, в горах синоптики прогнозируют +20 градусов. В целом по области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в отдельных районах умеренные, грозы, возможен град. Скорость ветра при грозе может достигать 18-23 метров в секунду.

В выходные дни сохранится вероятность дождей с грозами. Температура воздуха несколько снизится. Так, в ночь на субботу, 3 июня, ожидается +11, +16, днем – 20-25 градусов тепла, в горах – до +16. В воскресенье ночью синоптики ожидают 8-13 градусов выше нуля, днем – 15-20 градусов тепла.

В Челябинске в пятницу днем ожидается +27, +29. В выходные дневные температуры окажутся в районе 20 градусов тепла. В столице Южного Урала до конца недели также сохраняется вероятность дождей с грозами. В субботу днем возможен град.

Челябинск, Виктор Елисеев

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