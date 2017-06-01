В Челябинске в ДТП маршрутка впечатала легковушку в дерево

Челябинская маршрутка впечатала легковушку в дерево.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня напротив дома №72 по улице Труда.

Водитель маршрутки №50 потерял управление и протаранил легковой автомобиль ВАЗ, буквально впечатав его в дерево на обочине дороги. По словам очевидцев, микроавтобус пытался объехать грузовой автомобиль, когда его занесло. Не сбавляя скорость, машина ударила ВАЗ 2112.

В результате этого происшествия легковой ВАЗ получил более чем серьезные механические повреждения и, судя по всему, восстановлению уже не подлежит. Зато никто из салона легковушки не пострадал. А вот в маршрутном автобусе пострадала пассажирка, всего через несколько минут после столкновения ее с места аварии забрала бригада скорой помощи. Остальным пассажирам маршрутки помощь медиков не потребовалась.

Челябинск, Олег Кирьянов

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