В Челябинске в ДТП маршрутка впечатала легковушку в дерево

Челябинская маршрутка впечатала легковушку в дерево.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня напротив дома №72 по улице Труда.
Водитель маршрутки №50 потерял управление и протаранил легковой автомобиль ВАЗ, буквально впечатав его в дерево на обочине дороги. По словам очевидцев, микроавтобус пытался объехать грузовой автомобиль, когда его занесло. Не сбавляя скорость, машина ударила ВАЗ 2112.
В результате этого происшествия легковой ВАЗ получил более чем серьезные механические повреждения и, судя по всему, восстановлению уже не подлежит. Зато никто из салона легковушки не пострадал. А вот в маршрутном автобусе пострадала пассажирка, всего через несколько минут после столкновения ее с места аварии забрала бригада скорой помощи. Остальным пассажирам маршрутки помощь медиков не потребовалась.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 01.06.17
На Южный Урал придет тридцатиградусная жара. / В небе над Снежинском засветился «сферический» НЛО. / В Челябинске многоэтажку оцепили из-за подозрительного предмета. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»