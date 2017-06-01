Песочницу в челябинском микрорайоне засыпали глиной

Жители челябинского микрорайона обнаружили во дворе странную песочницу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во дворе одного из жилых домов челябинского микрорайона «Парковый» коммунальщики завалили детскую песочницу огромной кучей глины. Родители и их дети оказались ошеломлены таким поворотом и рассказали о случившемся в социальных сетях.

Опубликованные челябинцами фотографии демонстрируют детскую песочницу, заполненную огромным количеством какого-то материала ярко-коричневого цвета. Столь оригинальный подарок к Дню защиты детей получили жители дома №1-«д» по Краснопольскому проспекту 1д.

«Эту кучу даже ногами разбить нельзя. Ребенок полез поиграть в песочнице и не сумел отковырять даже кусочек», – возмущаются в комментариях под фото жильцы указанного двора. Позднее, благодаря комментариям других жителей микрорайона, стало известно, что это далеко не единственная пострадавшая песочница – в «Парковом» таких уже несколько.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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