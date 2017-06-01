Четверг, 1 июня 2017, 17:07 мск

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Песочницу в челябинском микрорайоне засыпали глиной

Песочницу в челябинском микрорайоне засыпали глиной

Жители челябинского микрорайона обнаружили во дворе странную песочницу.

Как передает корреспондент РИА , во дворе одного из жилых домов челябинского микрорайона «Парковый» коммунальщики завалили детскую песочницу огромной кучей глины. Родители и их дети оказались ошеломлены таким поворотом и рассказали о случившемся в социальных сетях.

Опубликованные челябинцами фотографии демонстрируют детскую песочницу, заполненную огромным количеством какого-то материала ярко-коричневого цвета. Столь оригинальный подарок к Дню защиты детей получили жители дома №1-«д» по Краснопольскому проспекту 1д.

«Эту кучу даже ногами разбить нельзя. Ребенок полез поиграть в песочнице и не сумел отковырять даже кусочек», – возмущаются в комментариях под фото жильцы указанного двора. Позднее, благодаря комментариям других жителей микрорайона, стало известно, что это далеко не единственная пострадавшая песочница – в «Парковом» таких уже несколько.

Челябинск, Олег Кирьянов

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