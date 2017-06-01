В Челябинской области школьник жестоко надругался над первоклассником

13-летний школьник в южноуральском поселке жестоко надругался над учеником 1-го класса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в поселке Мирный Сосновского района еще в начале мая.

Мать пострадавшего мальчика вспоминает, что в тот злополучный день, 4 мая, она отправила свое чадо кататься на велосипеде, а всего через час по телефону сына позвонил неизвестный, который спросил, можно ли мальчику купаться в реке. Родители сразу же отправились искать сына, но не сумели его найти, а спустя какое-то время ребенок сам дозвонился до взрослых и пытался сквозь слезы объяснить, что с ним произошло.

Как оказалось, дети отправились кататься к речке, именно там, воспользовавшись отсутствием по близости взрослых, один из подростков начал издеваться, бить и унижать младшего школьника. Парень затащил ребенка на трубы, снял с него трусы, пнул и сбросил в ледяную воду реки, угрожая при этом проделать то же самое с его друзьями. Кто-то испугался и убежал, нашлись и те, кто наблюдал за происходящим и смеялся.

Вывести пострадавшего ребенка из шокового состояния помог только психолог. Но, по словам родителей, все равно не обошлось без последствий – мальчик начал замыкаться в себе.

Мать нападавшего отреагировала на это происшествие довольно спокойно, заверив, что эта история просто выдумана, потому что в тот день детвора просто дурачилась и пинала друг друга, пишет «Челябинск.ру». Женщина уверена, что в этой ситуации нет ничего криминального, тем более, ее ребенок прилежно учится, вот только поведение немного страдает. По ее словам, сын сейчас не может понять, как это все произошло, более того, в связи с постоянными угрозами, которые поступают в адрес подростка, было решено оставить его дома.

Возбуждать в отношении дебошира уголовное дело в полиции отказались, потому что он не достиг 14-летнего возраста. Единственное, что ему грозит, это работа с инспекцией по делам несовершеннолетних, где он, к слову, уже состоял на учете ранее. Местные жители выступают в поддержку семьи пострадавшего и рассказывают, что изверг и ранее был замечен в хулиганстве и позволял себе творить все, что пожелает, совершенно безнаказанно.

На данный момент известно, что в начале этого месяца должен состояться суд. Родители пострадавшего школьника даже собирают подписи односельчан, пытаясь добиться отправки жестокого подростка в закрытую спецшколу.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 01.06.17

Песочницу в челябинском микрорайоне засыпали глиной. / В Челябинске в ДТП маршрутка впечатала легковушку в дерево. / На Южный Урал придет тридцатиградусная жара. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»