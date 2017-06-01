С кем не бывает: южноуралец после ссоры с родными украл у соседей подушку

Житель Кыштыма предстанет перед судом за кражу постельных принадлежностей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», преступление произошло осенью прошлого года. Ранее судимый, нигде не работающий 34-летний мужчина поругался с родителями и ушел жить в садовый домик. С приходом холодов ночевать в неотапливаемом помещении становилось все труднее.

В поисках комфорта горожанин пробрался на соседний участок, вскрыл дачку и похитил подушку и три одеяла.

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Впоследствии вора задержали. По факту кражи возбудили уголовное дело. Причиненный пострадавшим ущерб оценили в 3 тысячи рублей, сообщает «Кыштымский рабочий».

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в суд.

Добавим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.06.17

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