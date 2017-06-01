Четверг, 1 июня 2017, 17:07 мск

российское информационное агентство 18+

Челябинск

, , , , , ,

С кем не бывает: южноуралец после ссоры с родными украл у соседей подушку

С кем не бывает: южноуралец после ссоры с родными украл у соседей подушку

Житель Кыштыма предстанет перед судом за кражу постельных принадлежностей.

Как передает корреспондент РИА , преступление произошло осенью прошлого года. Ранее судимый, нигде не работающий 34-летний мужчина поругался с родителями и ушел жить в садовый домик. С приходом холодов ночевать в неотапливаемом помещении становилось все труднее.

В поисках комфорта горожанин пробрался на соседний участок, вскрыл дачку и похитил подушку и три одеяла.

«Новый День – Челябинск» , и

Впоследствии вора задержали. По факту кражи возбудили уголовное дело. Причиненный пострадавшим ущерб оценили в 3 тысячи рублей, сообщает «Кыштымский рабочий».

После утверждения обвинительного заключения материалы дела направили в суд.

Добавим, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.06.17

В Челябинской области школьник жестоко надругался над первоклассником. / Песочницу в челябинском микрорайоне засыпали глиной. / В Челябинске в ДТП маршрутка впечатала легковушку в дерево.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , ,

Челябинск, все новости

Власти Челябинска согласовали антикоррупционный митинг 12 июня

Тайна, покрытая мраком: владелец похоронного бизнеса найден мертвым в челябинском озере

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

В Челябинске более десятка машин пробили колеса на одном участке дороги

В Челябинской области школьник жестоко надругался над первоклассником

Песочницу в челябинском микрорайоне засыпали глиной
Все новости