Тайна, покрытая мраком: владелец похоронного бизнеса найден мертвым в челябинском озере

В Челябинской области при загадочных обстоятельствах скончался сельский коммерсант, пропавший после конфликта с чиновниками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 51-летнего бизнесмена из Октябрьского района обнаружили мертвым на озере Первое. Погибшим оказался владелец похоронного бизнеса, разыскиваемый после обвинения главы района в коррупции.

Напомним, в конце прошлого года предприниматель заявил в СМИ, что ему угрожают конкуренты, пытаясь «отжать» у него бизнес и выдавить с рынка ритуальных услуг.

Также бизнесмен сообщил о процветающей в районе «торговле» трупами. По данным коммерсанта, местные полицейские сливают информацию об умерших похоронной компании «Память», за которой, якобы, стоит сам глава муниципалитета. Впоследствии между предпринимателем и районными властями произошел конфликт. А 3 января 2017 года бизнесмен бесследно исчез, оставив супруге записку со словами «Таня, прости». Родственники обратились в полицию.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Вскоре выяснилось, что в тот день бизнесмен уехал на такси в Челябинск, добрался до автовокзала «Юность» и купил билет до поселка Уруссу, расположенного в Татарстане.

Внезапный отъезд супруга женщина объяснила накопившимися долгами мужа перед кредиторами. Криминальной составляющей в пропаже бизнесмена родственники не усмотрели. Действительно, спустя некоторое время мужчина вернулся домой, сообщив, что встречался в Татарстане с друзьями, однако ранее супруга похоронщика утверждала, что знакомых в поселке Уруссу у него нет.

В конце мая в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из ГУ МВД России по Челябинской области о том, что на одном из озер Челябинска был найден мертвым житель села Барсучье, сообщает местная газета «Октябрьская искра».

Зафиксировали ли на теле погибшего следы насильственной смерти, до сих пор остается загадкой. О предварительных причинах смерти мужчины правоохранители не рассказывают даже родственникам. По словам дочери бизнесмена, полицейские ссылаются на тайну следствия, в настоящее время по факту гибели отца проводится проверка. Но кто ее проводит – еще одна тайна: в следственном отделе Тракторозаводского района корреспонденту РИА «Новый День» сегодня сообщили, что материалы по факту гибели бизнесмена к ним еще не поступали. В челябинской полиции отказались даже подтверждать факт гибели бизнесмена на озере Первое, заявив, что расследованием смертей занимается Следственный комитет.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.06.17

С кем не бывает: южноуралец после ссоры с родными украл у соседей подушку. / В Челябинской области школьник жестоко надругался над первоклассником. / Песочницу в челябинском микрорайоне засыпали глиной. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»