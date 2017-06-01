Власти Челябинска согласовали антикоррупционный митинг 12 июня

Штабу Навального согласовали митинг 12 июня в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэрия согласовала проведение антикоррупционного митинга, однако предложила другое место для его проведения. Об этом сообщил один из организаторов акции протеста Алексей Табалов.

Митинг состоится 12 июня, но не на Алом поле, как планировали его инициаторы, а в сквере у ДК Колющенко. Начало мероприятия намечено на 12:30. Организаторы расчитывают собрать на акции протеста 1 тысячу человек.

Кроме того, сегодня представители оппозиции подали в администрацию Челябинска заявку на организацию шествия от сквера Андреевского к месту проведения митинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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