В Челябинске более десятка машин пробили колеса на одном участке дороги

Челябинцы массово повредили машины из-за куска арматуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на автодороге Меридиан. Более десятка автомобилей проткнули колеса на торчащем из-под асфальта металлическом штыре.

В результате на месте ЧП, ближе к обочине из поврежденных машин образовалась внушительная пробка. На место происшествия выехали инспекторы ГИБДД. Местные жители утверждают, что в массовых проколах машин виноваты дорожники, сообщает «31TV». По мнению жителей, о торчащей из-под асфальта арматуре известно давно.

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В пресс-службе ГИБДД РИА «Новый День» заявили, что подобных происшествий сегодня не зарегистрировано, между тем, , автовладельцы подсчитывают причиненный ущерб и готовят судебные иски.

Челябинск, Юлия Димова

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