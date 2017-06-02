Пятница, 2 июня 2017, 09:31 мск

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В Челябинске увеличилось число домов, которые останутся без горячей воды с 6 июня

В Челябинске увеличилось число домов, которые останутся без горячей воды с 6 июня

В Челябинске с 6 июня отключат на одну котельную больше.

Как сообщили РИА в пресс-службе мэрии, график проведения второго этапа опрессовок внесены дополнения, касающиеся отключения горячего водоснабжения в домах Центрального района, обслуживаемых местной котельной ООО «Теплоэнергосбыт».

Напомним, второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует 6 июня и продлится до 20 июня. Горячая вода будет отключена в около 1 тысячи 300 жилых домов, 67 детских садах, 68 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях. Под второй этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский, Ленинский, Советский, Тракторозаводский и Центральный районы города.

Как отмечают в управлении ЖКХ Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе .

Кроме того, по особому графику будет отключено горячее водоснабжение в домах, обслуживаемых местными котельными. С перечнем домов с дополнениями можно ознакомиться .

Челябинск, Виктор Елисеев

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