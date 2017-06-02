На Южном Урале один из школьников, обгоревших в лифте, скончался в больнице

В Челябинской области погиб подросток, получивший ожоги 90% тела.

Как уже сообщало РИА «Новый День», трагедия произошла 29 мая в Златоусте. Двое школьников 14 и 15 лет забежали в лифт многоэтажки по улице 2-ой Нижнезаводской. По словам очевидцев, в руках у мальчишек была жидкость для розжига. Доехав до 7 этажа, подростки зажгли самодельный фитиль, вставленный в бутылку. Пламя охватило кабину лифта и мгновенно перекинулось на детей. Крики пострадавших услышал один из жильцов дома. Пенсионер вызвал горящий лифт на первый этаж, эвакуировал детей и принялся тушить на них одежду. В результате ЧП мальчишек с 60% и 90% ожогов тела госпитализировали в городскую больницу №3. Впоследствии мальчишек в крайне тяжелом состоянии доставили в Челябинский областной ожоговый центр. Несколько дней пациенты находились в коме и были подключены к аппаратам жизнеобеспечения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе минздрава Челябинской области, накануне 15-летний подросток, получивший более тяжелые травмы, не приходя в себя, скончался в больнице. Состояние второго школьника врачи оценивают как стабильное тяжелое.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ЧП в лифте. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Юлия Димова

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