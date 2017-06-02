Суд оценил гибель малыша в челябинском роддоме в 300 тысяч рублей

В Челябинске суд взыскал с роддома компенсацию морального вреда за смерть новорожденного.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального районного суда, частично удовлетворен гражданский иск жительницы Челябинска, потерявшей ребенка через несколько часов после родов. По мнению заявительницы, смерть ребенка наступила в результате неквалифицированных и непрофессиональных действий медработников. Нравственные и физические страдания женщина оценила в 1,5 миллиона рублей.

Также истица отметила, что беременность протекала без осложнений, самочувствие не ухудшалось, обследования и анализы не выявили у будущей матери каких-либо проблем со здоровьем.

В ходе слушания ответчики вину в смерти ребенка не признали, в удовлетворении иска пациентки просили отказать.

Для оценки действий врачей суд назначил экспертизу в Санкт-Петербургском ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

Специалисты установили, что на этапе родовспоможения сотрудники медучреждения недооценили алергоанамнез, в результате чего у роженицы началась острая аллергическая реакция, также не отследили сердцебиение плода, в результате чего новорожденный скончался.

По итогам рассмотрения суд взыскал в пользу челябинки 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, штраф и расходы на оплату услуг представителя истца, экспертного бюро и госпошлины в размере 100 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.

Челябинск, Юлия Димова

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