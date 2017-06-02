В Челябинск нагрянет джазовый уик-энд

Звезды джаза «зажгут» в выходные в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, XVI Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир!» стартует в Челябинске 3 июня.

Два дня в концертных залах и на открытых площадках будет звучать джаз. Выступят лучшие российские и зарубежные музыканты. Форум порадует не только музыкальной программой, но и новинкой – первым джазовым фото-календарем.

Участниками фестиваля станут ансамбль «Moscow Ragtime Band», «Тромбон-шоу», солистка знаменитого оркестра Олега Лундстрема Елена Цой. Впервые в Челябинск приедет трио Ивана Фармаковского. В свое время пианист работал в биг-бэнде у Бутмана, выступал с Бенни Голсоном, Билом Эвансом, Уинтоном Марсалисом и другими. Также впервые публика услышит немецкий джаз-квинтет «Just Friends». Возглавит список звездных гостей народный артист России Анатолий Кролл.

Компанию столичным знаменитостям составят челябинские коллективы во главе с «Уральским диксилендом», к которым впервые присоединится Камерный хор филармонии, а также юные музыканты.

Фестиваль продлится два дня. В программе запланированы гала-концерты, стрит-парад и выступления на отрытых площадках – перед оперным театром и Главпочтамтом.

«Только в Челябинске можно поймать настоящую джазовую атмосферу. Потому что единственный в России стрит-парад проходит именно у нас. Поэтому музыканты всегда с большой охотой откликаются, приезжают и всегда участвуют в стрит-параде», – комментирует организатор фестиваля, народный артист России Игорь Бурко.

Шествие стартует 4 июня в 11:00 и пройдет по пешеходной части улицы Кирова. Вместе со взрослыми в нем примут участие и начинающие джазмены – детский коллектив «Веселые саксофоны» из Екатеринбурга. Потом музыканты рассредоточатся по открытым площадкам, а вечером вновь соберутся в концертном зале Прокофьева на заключительный концерт.

Специально к фестивалю челябинская филармония подготовила подарок: первый джазовый фото-календарь на 2018 год. В издание вошли эксклюзивные ретро-фото из частных коллекций и архивов. Выпуск приурочен к четырем важным датам: 95-летию российского джаза, 85-летию челябинского джаза, 75-летию заслуженного артиста России Станислава Бережнова и 80-летию челябинской филармонии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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