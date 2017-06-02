В Челябинске мусоровоз протаранил трамвай

В Челябинске трамвай столкнулся с «КамАЗом».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в 9 часов 30 минут в Ленинском районе. Очевидцы ЧП опубликовали фотографии в соцсетях.

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Cудя по снимкам, в районе остановки «улица Днепровская» водитель мусоровоза при повороте направо не уступил дорогу трамваю 22-ого маршрута. Информации о пострадавших нет. Спуся час трамвайное движение на данном участке полностью восстановили.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 02.06.17

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