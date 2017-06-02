В Челябинске открываются гастроли Московского театра имени Пушкина

Московский театр имени Пушкина покажет челябинцам четыре спектакля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Южного Урала, завтра, 3 июня, в Челябинске стартуют гастроли Московского драматического театра имени Пушкина.

Челябинские театралы увидят четыре спектакля из репертуара московской труппы. Команду звезд возглавит народная артистка России Вера Алентова, сообщает министерство культуры.

Приезд московской труппы состоится в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которую проводит федеральный центр поддержки гастрольной деятельности при министерстве культуры РФ. Показы пройдут на сцене челябинского театра драмы имени Орлова.

На удивление, цены на билеты вполне щадащи для московских гастролей. Так, на завтрашний спектакль они стоят от 400 до 1 тысячи 800 рублей, а на последующие стоимость и вовсе начинается от 300 рублей. По словам директора челябинского академического театра драмы имен Наума Орлова Елены Петровой, это стало благодаря субсидирования цен федеральным министерством культуры. Между тем, на другие столичные спектакли цены в разы выше. Так, антрепризный спектакль «Трактирщица» челябинцам предлагают посмотреть за 1-3,5 тысячи рублей. Вообще же стоимость билета на столичные гастроли достигают 5 тысяч рублей.

Первой челябинские театралы увидят комедию положений «Одолжите тенора». Пластическую драму без слов «Дама с камелиями» представит популярный нынче режиссер-хореограф, бывший челябинец Сергей Землянский. Шедевр Мольера «Тартюф» публика увидит в постановке Брижитт Жак-Важман, ученицы и актрисы легендарного французского режиссера и педагога Антуана Витеза.

Звезда советского экрана Вера Алентова выйдет на сцену в спектакле «Семейка Краузе», комедии с элементами детектива, мелодрамы и социальной сатиры. Этот спектакль завершит гастроли в Челябинске 7 июня.

«Это уже пятые полномасштабные гастроли, которые проводит федеральный центр. В этом году мы расширили географию, теперь спектакли московской труппы смогут посмотреть не только жители областного центра, но и еще двух городов Южного Урала. В Сатке уже прошел спектакль «С вечера до полудня». После областного центра театр отправится в Магнитогорск. Там гастроли продлятся три дня. Зрители увидят спектакли «Семейка Краузе», «Одолжите тенора» и «Тартюф», – подчеркнул министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Отметим, гастроли Московского драматического театра имени Пушкина проходят в рамках ежегодной федеральной программы «Большие гастроли 2017». Зрители из разных городов могут познакомиться с творчеством именитых театров России и ближнего зарубежья. В рамках программы 26 театров покажут свои спектакли в 50 регионах России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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