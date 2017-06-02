Двум фигурантам дела южноуральского экс-губернатора предъявили обвинения

Топ-менеджеру «Макфы» и теще депутата Госдумы предъявили обвинения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Следственного комитета России, следователи Главного следственного управления СКР предъявили обвинения ранее задержанным директору московского представительства ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и тещу депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргарите Бутаковой в посредничестве в передаче взятки в особо крупном размере экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу.

По ходатайству следователя в отношении Чуркина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С учетом пожилого возраста и состояния здоровья обвиняемая Бутакова освобождена следователем под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, задержание двух фигурантов «дела Юревича» связано с новым эпизодом расследования – получением чиновником отката в 3,4 миллиарда рублей от представителей сферы строительства и ремонта автомобильных дорог.

Ранее Юревича обвинили в получении взятки на общую сумму 26 миллионов рублей и подстрекательстве к клевете. По версии следствия, бывший губернатор систематически получал денежные вознаграждения от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко.

Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. А поскольку Юревич находится за границей и на допросы не является, то по решению суда Михаил Юревич заключен под стражу сроком на два месяца. Правда, заочно: арестовать экс-губернатора правоохранители смогут лишь после пересечения им российской границы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.06.17

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