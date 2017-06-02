В Миассе квартирантка «жилища на сутки» оставила хозяйку без телевизора

Жительница Миасса, решившая заработать на посуточной аренде квартиры, лишилась телевизора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в полицию обратилась жительница Миасса, сдававшая посуточно свою квартиру в одном из домов на улице Колесова.

Женщина рассказала, что воспользоваться жилищем пожелала молодая девушка. Однако когда на следующий день хозяйка квартира пришла за ключами в оговоренный срок, квартирантки и след простыл. Более того, дверь жилища была открыта, а телевизор стоимостью 15 тысяч рублей исчез.

Полиция достаточно быстро выяснила личность любетьлницы чужого добра. По данным U74.ru, ею оказалась девятнадцатилетняя жительница города, за плечами которой, несмотря на юный возраст, уже несколько судимостей.

31 мая девушку задержали. Телевизор та успела продать, но стражам порядка удалось вернуть его законной хозяйке. В отношении неблагодарной квартирантки возбуждено уголовное дело.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.06.17

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