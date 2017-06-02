На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение

В пятницу и субботу на Челябинскую область ливни, грозы и град.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области со ссылкой на данные Челябинского ЦГМС, во второй половине дня 2 июня, ночью и днем 3 июня с прохождением атмосферного фронта в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 25-30 метров в секунду.

Южноуральцам рекомендуют при сильном ветре убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Челябинск, Виктор Елисеев

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