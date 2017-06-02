В Челябинской области избили водителя «скорой»

СКР проводит проверку по поводу избиения водителя «скорой» в Кусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, инцидент произошел сегодня днем во дворе одного из жилых домов в Кусе.

Местный житель во время конфликта нанес удар водителю автомобиля скорой медицинской помощи, который в этот момент ожидал возвращения медиков с пациентом.

По инициативе следственных органов СК РФ по региону материалы по этому происшествию были переданы из органов МВД для проведения доследственной проверки.

На данный момент в следственном ведомстве устанавливают обстоятельства инцидента с водителем скорой помощи. По итогам проводимой проверки будет принято окончательное процессуальное решение. Также в СКР отмечают, что проведение проверки взято на особый контроль руководством управления.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.06.17

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