В Миассе полуторагодовалый малыш попал в плен к легковушке

В Миассе маленькая девочка оказалась заблокирована в машине.

Как сообщили РИА «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, сообщение о ЧП на проспекте Октября поступило на пульт дежурного накануне в 17 часов 30 минут. Звонивший мужчина пояснил, что не может вытащить из Hyundai Accent полуторагодовалую дочь: двери авто внезапно заблокировались, а ключи остались в салоне. Попытки водителя вскрыть замок своими силами не увенчались успехом.

Спустя 15 минут на место прибыли спасатели Миасского ПСО. Осторожно отогнув верхнюю часть двери, специалисты при помощи проволочного крюка подцепили ключи и открыли замок. Спецоперация заняла не более 10 минут.

Добавим, за все время пребывания в машине маленькая девочка не пострадала.

Челябинск, Юлия Димова

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