Авиакомпания «Ямал» готова взять челябинский аэропорт под крыло

У аэропорта «Челябинск» может появиться базовый перевозчик.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский обсудил с коллегой из Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Кобылкиным вопрос привлечения на Южный Урал базового перевозчика из ЯНАО.

Привлечение базового авиаперевозчика имеет большое значение для развития аэропорта «Челябинск», отметили в пресс-службе южноуральского губернатора. Аэропорты с базовой авиакомпанией располагают большими возможностями для роста.

В качестве базового авиаперевозчика предлагается привлечь авиакомпанию «Ямал». В настоящее время авиакомпания «Ямал» представляет собой оснащенное всеми необходимыми фондами предприятие. В 2015 году Авиационно-транспортная компания «Ямал» успешно прошла аудит и получила сертификат Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), подтвердив соответствие стандартам эксплуатационной безопасности IOSA. На сегодняшний день самолетный парк авиакомпании «Ямал» состоит из воздушных судов отечественного и импортного производства.

Среди перспективных маршрутов для Челябинска отмечены Тюмень, Пермь, Оренбург, Омск, Самара, Сургут, Волгоград, Красноярск, Минеральные воды, Краснодар, Иркутск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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