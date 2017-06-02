На Южном Урале первоклассник получил травму на уроке в бассейне

В южноуральской школе пытались скрыть ЧП с травмированием ребенка в бассейне.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, инцидент произошел еще в марте этого года. Однако известно о нем стало лишь после того, как родители первоклассника обратились с заявлением в надзорное ведомство.

В ходе проверки прокуратура Увельского района установила, что в марте 2017 года на уроке физической культуры, который проводился в бассейне поселка Увельский, первоклассник получил ушибы головы.

При этом сотрудники надзорного ведомства выяснили, что ученики к занятиям в бассейне были допущены без прохождения инструктажа по технике безопасности, расследование произошедшего с ребенком несчастного случая не проводилось, акт о несчастном случае не составлялся.

Кроме того, проведение урока физической культуры в бассейне не предусмотрено лицензией на осуществление образовательной деятельности, имеющейся у образовательного учреждения.

На основании постановления прокурора района директор школы привлечена к ответственности в виде предупреждения по части 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)). Учитель физического воспитания получила выговор.

Челябинск, Виктор Елисеев

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