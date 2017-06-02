Челябинские трамваи запутали «Зеленую волну»: запуск системы откладывается

Власти Челябинска отложили запуск системы автоматического регулирования светофоров для трамваев «Зелёная волна».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, запуск тестирования системы на улице Цвиллинга отложили после того, как выяснилось, что программа не готова к ситуации, когда на перекрестке встречаются два трамвая, двигающиеся перпендикулярно друг другу.

В ходе тестирования системы выяснилось, что когда на перекрестке встречаются двигающиеся перпендикулярно друг другу вагоны, программа не в состоянии решить, кому из них отдать приоритет в движении. Между тем, только на улице Цвиллинга таких перекрестков два: на пересечении с улицей Труда и с улицей Карла Маркса.

Эта трудность может существенно отодвинуть реализацию проекта, так как в Челябинске достаточно много перекрестков, на которых трамваи двигаются именно по перпендикулярным улицам.

Напомним, тестирование «Зеленой волны» должно было начаться 1 июня на участке улицы Цвиллинга от улицы Труда до железнодорожного вокзала.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 02.06.17

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