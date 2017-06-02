Жителям частного сектора в Челябинске начали отключать воду за долги

Ресурсники намерены отрезать от водоснабжения частный сектор Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, МУП ПОВВ Челябинска собирается прибегнуть к радикальным мерам и отключить воду должникам в частном секторе, так как общая сумма задолженности перед ресурсоснабжающей организацией превысила отметку в 40 миллионов рублей.

При этом, если в частных домах должников отсутствует техническая возможность для ограничения подачи воды, то ресурс отключат сразу и без предупреждения. Трубы гражданам будут отсоединять вручную. В этом месяце планируются работы по ограничению водоснабжения в частных домах, расположенных на территории Курчатовского района Челябинска, где суммарная задолженность составила 3 миллиона 400 тысяч рублей. Все должники в этом районе еще в прошлом месяце получили соответствующие уведомления.

Также в городской администрации отмечают, что всего должниками на данный момент числится 4 тысячи 800 частных домохозяйств: все они не платили за коммунальные услуги не менее трех месяцев.

Челябинск, Олег Кирьянов

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