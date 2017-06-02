В центре Челябинска раскопали старую усадьбу и нашли царские монеты (ФОТО)

В центре Челябинска завершены раскопки очередного участка памятника археологии «Культурный слой XVIII – XIX веков».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о небольшом клочке земли на пересечении улиц Карла Маркса и Красноармейской, где в скором времени возведут двухэтажное офисное здание со встроенной парковкой.

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Работы по сохранению культурного наследия по заказу строителей проводил Общественный фонд «Южный Урал».

За две недели археологи на площади 600 «квадратов» и на глубине более 2,5 метра обнаружили под слоем земли дворовые постройки старинной усадьбы.

Согласно архивным данным, в 1858 году данный участок купил рядовой солдат Иван Брен, он же и построил на нем дом. После чего провернул небольшую аферу и переписал имущество на своих родственников.

После смерти солдата наследники продали усадьбу поляку Болеславу Янчевскому. К этому моменту дом включал жилую постройку с 6-8 комнатами ( в обычном доме было, как правило, 2-3), конюшней, хозяйственными помещениями и баней.

Последняя, кстати, имела конструкцию полуземлянки, в ней археологи нашли старинную печь, обожженные камни, фрагмент металлического сосуда и выложенный плитами пол с небольшим сливом для воды.

По словам начальника археологического отряда Юлии Васиной, ранее в Челябинске было раскопано еще 8 таких бань. Причем подобных конструкций нигде в России больше не обнаружено. Что это – челябинское ноу-хау или недостаток исследований археологическим путем в других городах, пока сказать трудно.

Кроме того, во дворе усадьбы специалисты раскопали еще одну полуземлянку – возможно подвал. Однако выяснить ее точное предназначение, вероятно, уже не удастся. Большая часть данной находки расположилась за бортом археологического объекта.

Среди прочих артефактов: фарфоровая, стеклянная, фаянсовая и керамическая посуда, предметы быта вроде дверных петель и гвоздей, а также царские монеты: сначала нашли деньги времен Николая I, а сегодня – периода Александра II.

Возможно, на участке остались другие артефакты прежних эпох, но время раскопок закончилось.

По закону в течение трех лет археологи обязаны сдать находки на хранение в государственный музей. Вероятно, часть коллекции XVIII-XIX веков будет выставлена в музее археологии ЮУрГУ. Сами срезы в скором времени засыплют землей и возведут на них еще один бизнес-центр.

Челябинск, Юлия Димова, фото Евгений Полак

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