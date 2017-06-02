В Магнитогорске осудят четверых торговцев фальшивыми дипломами МГТУ

Четверо торговцев фальшивыми дипломами предстанут перед судом в Магнитогорске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу, открытому в отношении четверых местных жителей, обвиняемых в поделке официальных документов, изготовлении и сбыте поддельных документов и пособничестве в этих правонарушениях.

Следствием установлено, что один из фигурантов этого дела, 67-летний пенсионер, заказал по почте бланки дипломов о высшем образовании. После этого, с целью производства поддельных дипломов об окончании Магнитогорского государственного технического университета им. Носова, передал 54-летней подельнице вышеуказанные бланки и данные на троих граждан.

В августе минувшего года обвиняемый заплатил соучастнице за указанные услуги 15 000 рублей и получил от нее три диплома МГТУ имени Носова и незаконно передал их третьему соучастнику, получив за эту услугу денежные средства. Третий участник цепочки сбыл дипломы четвертому обвиняемому, получив от него 220 000 рублей вознаграждения.

Деятельность преступной группы удалось выявить и пресечь в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ по Челябинской области в Магнитогорске.

Челябинск, Олег Кирьянов

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