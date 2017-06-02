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Челябинский школьник погиб при странных обстоятельствах

Челябинский школьник погиб при странных обстоятельствах

В Челябинске при странных обстоятельствах погиб 16-летний школьник из многодетной семьи.

Как передает корреспондент РИА , подростка нашли повешенным в своей квартире.

Тело погибшего школьника было найдено вечером минувшего четверга в квартире жилого дома, расположенного по улице Октябрьская в Тракторозаводском районе города. Известно, что погибший состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних за кражу и воспитывался в многодетной семье.

По предварительным данным во время гибели мальчика его родственники находились дома, пишет «АиФ-Челябинск». Вопрос о том, почему родные не предотвратили трагедию, остается для правоохранителей открытым. Сейчас сотрудники следственного комитета инициировали проверку по факту этого происшествия, по ее итогам в ведомстве обещают принять окончательное процессуальное решение.

Челябинск, Олег Кирьянов

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