В Миассе нашли скелет погибшего на пикнике мужчины

В Миассе нашли скелет пропавшего прошлым летом мужчины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скелетированные останки человека были найдены на берегу реки Миасс еще в начале прошлого месяца. Найденный скелет направили на экспертизу, которая показала, что он принадлежит местному жителю, считавшемуся пропавшим без вести с лета прошлого года.

Погибший пропал еще в июле минувшего года, отправившись со знакомыми на шашлыки к берегу реки. После его пропажи и нескольких месяцев безрезультатных поисков, спустя два месяца в полиции завели уголовное дело об убийстве. Теперь же оказалось, что все это время пропавший 48-летний миассец был мертв. Его тело было найдено всего в семи сотнях метров от того места, где он с друзьями устроил пикник.

В тот злополучный день мужчина отдыхал в компании своих знакомых на берегу реки, пишет «Московский комсомолец». В какой-то момент он решил отлучиться, однако найти дорогу назад не сумел, потому что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина страдал бронхиальной астмой и имел очень плохое зрение. Зайдя в довольно густые заросли, он так не смог выбраться из них самостоятельно. По данным экспертизы, признаков насилия на останках погибшего не выявлено, поэтому уголовное дело по статье «убийство» было закрыто по причине отсутствия состава преступления.

Челябинск, Олег Кирьянов

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