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Интернет-знакомый оставил жительницу Коркино без ювелирных украшений

Интернет-знакомый оставил жительницу Коркино без ювелирных украшений

Жительница Коркино лишилась золотых ювелирных украшений после знакомства с мужчиной через Интернет.

Как передает корреспондент РИА , женщина познакомилась через Интернет с мужчиной и даже пригласила его к себе в гости. Спустя всего несколько дней совместного проживания гражданка обнаружила пропажу шкатулки с золотыми украшениями на общую сумму более 100 тысяч рублей, пишет «Горняцкая правда». После обращения в полицию стражи порядка завели уголовное производство по факту тайного хищения имущества.

На данный момент правоохранители проводят следственные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств происшествия, а также личности предполагаемого вора. Расследование этого дела находится на контроле городской прокуратуры.

Челябинск, Олег Кирьянов

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