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В Кыштыме на автозаправке рванул газовый баллон

В Кыштыме на автозаправке рванул газовый баллон

На одной из автозаправочных станций Кыштыма у газового баллона сорвало вентиль.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел сегодня утром на автозаправочной станции, которая находился в районе улицы Карла Либкнехта в Кыштыме.

С газового баллона емкостью 5 литров сорвало вентиль, последовал хлопок, однако без воспламенения и пострадавших, сообщает «U24». К месту происшествия были направлены сотрудники пожарно-спасательных частей №117 и №38.

На данный момент на месте инцидента ведут работу сотрудники отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС Челябинской области, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Челябинск, Олег Кирьянов

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