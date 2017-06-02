В Кыштыме на автозаправке рванул газовый баллон

На одной из автозаправочных станций Кыштыма у газового баллона сорвало вентиль.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня утром на автозаправочной станции, которая находился в районе улицы Карла Либкнехта в Кыштыме.
С газового баллона емкостью 5 литров сорвало вентиль, последовал хлопок, однако без воспламенения и пострадавших, сообщает «U24». К месту происшествия были направлены сотрудники пожарно-спасательных частей №117 и №38.
На данный момент на месте инцидента ведут работу сотрудники отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС Челябинской области, которым предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 02.06.17
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