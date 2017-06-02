Назначен новый начальник Южно-Уральского линейного отдела полиции

Южно-Уральский линейный отдел МВД на транспорте возглавил выходец из Оренбуржья.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе подразделения, 1 июня начальник УТ МВД по Уральскому федеральному округу Александр Кем представил личному составу Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте нового руководителя.
На должность начальника подразделения назначен подполковник полиции Руслан Магомедов.
Руслан Магомедов родился в Орске Оренбургской области в 1980 году. В 2001 году окончил Челябинский юридический институт МВД России, а в 2013 году окончил Академию управления МВД России.
Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году на должности оперуполномоченного уголовного розыска. До назначения на должность начальника Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте руководил Оренбургским линейным отделом.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 02.06.17
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