Назначен новый начальник Южно-Уральского линейного отдела полиции

Южно-Уральский линейный отдел МВД на транспорте возглавил выходец из Оренбуржья.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе подразделения, 1 июня начальник УТ МВД по Уральскому федеральному округу Александр Кем представил личному составу Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте нового руководителя.

На должность начальника подразделения назначен подполковник полиции Руслан Магомедов.

Руслан Магомедов родился в Орске Оренбургской области в 1980 году. В 2001 году окончил Челябинский юридический институт МВД России, а в 2013 году окончил Академию управления МВД России.

Службу в органах внутренних дел начал в 2001 году на должности оперуполномоченного уголовного розыска. До назначения на должность начальника Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте руководил Оренбургским линейным отделом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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