Челябинцев напугали опасные игры детей на крыше многоэтажки

Жители Челябинска обеспокоены продолжающимися опасными играми детей на крышах многоэтажек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», южноуральцы опубликовали в соцсетях на видео, как по крыше расположенной рядом высотки по самому краю на опасной высоте гуляют дети. Сообщается, что этот инцидент имел место по адресу: улица Братьев Кашириных, 95, пишет «31.ru». Подростки каким-то образом получили доступ на крышу и смогли свободно перемещаться по самому ее краю.

Очевидцы утверждают, что это уже не первый случай, когда подростки получают возможность свободно разгуливать в опасности. Местные жители надеются, что сотрудники коммунальных служб в скором времени все же перекроют выходы на чердак в здании, где были замечены дети.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 02.06.17

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