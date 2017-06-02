В центре Челябинска силовики задержали Lexus, набитый деньгами

В Челябинске силовики провели спецоперацию: задержали Lexus, набитый деньгами..

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем жители южноуральской столицы стали свидетелями необычного происшествия. В районе перекрестка проспекта Ленина с улицей III Интернационала сотрудники регионального главка МВД при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии остановили внедорожник Lexus c буквами в госномере – «ООО» (обычно номера этой серии присваивают автомобилям органов власти).

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Также на место прибыли представители Следственного комитета. В ходе осмотра в салоне иномарки обнаружена крупная сумма. По данным очевидцев, изъятые купюры оперативники пачками разложили прямо на капоте внедорожника.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области факт задержания людей в Lexus не подтверждают, но и не опровергают, заявляя, что информацией владеет Следственный комитет.

В региональном управлении СК произошедшее комментировать отказываются.

По некоторым данным, обыски в центре Челябинска связаны с расследованием уголовного дела о коммерческом подкупе. Известно, что в момент задержания в машине находились две женщины, одна из которых – арбитражный управляющий.

Челябинск, Юлия Димова

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