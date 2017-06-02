В Озерске при реконструкции спасательного центра МЧС похищено более 7 млн рублей

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с госконтрактом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной прокуратуры, факты хищения бюджетных денег вскрылись в ходе проверки расходования средств на строительство и реконструкцию объектов войсковой части в поселке Новогорный – спасательного центра МЧС России.

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Установлено, что в апреле 2012 года ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России» заключило с ООО «РусЛайн М» госконтракт стоимостью 1, 2 миллиарда рублей.

«В декабре 2016 года подрядчик представил к оплате документы, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и качестве выполненных работ, использованных материалов, конструкций и оборудования», – отметили в прокуратуре. В результате на счет коммерческой организации было перечислено порядка 7,4 миллиона рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По итогам рассмотрения в отношении неустановленного круга лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Ход расследования поставлен прокуратурой ЗАТО на контроль.

Челябинск, Юлия Димова

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