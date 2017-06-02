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В Магнитогорске хотят провести сразу три митинга против коррупции

В Магнитогорске хотят провести сразу три митинга против коррупции

Власти Магнитогорска согласовали митинг штаба Навального 12 июня.

Как сообщили РИА представители местной несистемной оппозиции, они решили не мелочиться и подали в мэрию сразу три заявки на проведение массовых акций против коррупции в высших органах власти.

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Организаторы предложили чиновникам устроить в один день митинги (в каждом участвует не более 500 человек) в сквере на проспекте Металлургов, на площади Народных гуляний, а также в Левобережной части города – на площади Победы возле памятника «Танк».

В результате лишь последнюю площадку городская администрация и согласилась предоставить штабу Навального.

Две других, по заверениям чиновников, оказались заняты культурно-массовыми мероприятиями, в том числе с участием детей.

Напомним, днем ранее челябинская мэрия согласовала проведение митинга в сквере у ДК «Колющенко». Планируется, что акция протеста соберет в областном центре не менее тысячи человек.

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