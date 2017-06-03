В Кузбассе задержали цыганку, 19 лет выдававшую себя за челябинку

В Кемеровской области полицейские задержали женщину, которая почти 19 лет жила по чужому паспорту.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники уголовного розыска Прокопьевска получили информацию, что в городе может находиться женщина, использующая поддельный паспорт. При проверке сведений полицейские задержали 59-летнюю цыганку. У нее был изъят документ, выписанный на имя жительницы Челябинска. Однако при проведении дактилоскопирования подозреваемой оперативники установили настоящую личность женщины. Ею оказалась уроженка Новокузнецка, объявленная в розыск в 1998 году Октябрьским районным судом города Новосибирска. Тогда ей было предъявлено обвинение в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и хранением оружия и боеприпасов. Однако уголовное дело в отношении фигурантки было приостановлено, поскольку она сбежала. Суд заочно арестовал женщину и объявил ее розыск.

Оказалась, что цыганка скрывалась в Челябинской области, где нашла паспорт на имя местной жительницы. В документ она вклеила свою фотографию и спокойно жила по чужому паспорту почти 19 лет. Все это время она не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Правда, не совсем понятно, как она умудрялась пользоваться документом: даже если представители всевозможных официальных органов не замечали, что в паспорт вклеена другая фотография, за указанный срок его все равно нужно было минимум один раз переоформить.

«В настоящее время задержанная заключена под стражу и конвоирована в Новосибирск, где будет принято решение о наказании ее за прошлые преступления. Кроме того, дознавателем ОМВД России по г. Прокопьевску в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет 6 месяцев ареста. Ведется следствие», – сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Челябинск, Павел Зварзин

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