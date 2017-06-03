Очистилась: челябинка отдала цыганке 5 млн рублей и еще 2 млн золотом

В Челябинске цыганка выманила у армянки несколько миллионов рублей и 2 килограмма золота.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в декабре 2016 года в Тракторозаводском районе. Цыганка вошла в один из домов и постучала в первую попавшуюся дверь. Открывшей женщине гостья с ходу заявила, что на ней порча. Хозяйка не поверила и собиралась закрыть дверь, но тут оказалось, что порча очень сильная и распространяется не только на хозяйку, но и ее мужа и детей. Причем, детям угрожает смертельная опасность. После этого женщина согласилась снять порчу и, по ее словам, впала в транс.

Она достала 100 тысяч и отдала цыганке, та взамен выдала ей какую-то тряпочку и рассказала. Как совершить ритуал. Через некоторое время «спасительница» вернулась к «пациентке» и, заявив, что необходимо завершить начатые «процедуры», выманила еще около 5 миллионов рублей, а также золотые изделия общим весом 2 килограмма, оцененные в 2 миллиона рублей.

1 июня ловкую «целительницу» задержали в Екатеринбурге. «Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», – рассказали в прокуроре Тракторозаводского района Челябинска. –

Женщина признала вину и взята под стражу. Сейчас проверяется причастность задержанной к аналогичным преступлениям».

Челябинск, Павел Зварзин

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